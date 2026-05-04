الهلال يطير إلى الدمام بـ 10 أجانب

ينتظر أن يضم الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، 10 لاعبين أجانب للبعثة التي ستغادر مساء الإثنين إلى مدينة الدمام، استعدادًا لمواجهة الخليج، في «مؤجلة» الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، التي تلعب عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إنزاجي يهدف من اختيار الأجانب العشرة إلى الاستعداد للمغادرة من الدمام إلى جدة لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود، مع استبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي الذي لا يزال يواصل العلاج في عيادة النادي الطبية جراء الإصابة التي يعاني منها.

وبيّن أن اختيار المدرب الإيطالي سيقع على المغربي ياسين بونو، والفرنسيين، كريم بنزيما، وثيو هيرنانديز، وسايمون بوابري، وعبد القادر ميتي والصربي سيرجي سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيليين مالكوم فليبي، وماركوس ليوناردو، والتركي يوسف أكتشيشيك، إلى جانب اللاعبين المحليين، على أن يحدد الاجتماع الفني ظهر الثلاثاء الأجانب الثمانية المشاركين أمام الخليج.

ومن المنتظر أن يجري اللاعبون التدريب الأخير بمقر النادي في الرياض، على أن يتجهز الجميع للمغادرة إلى المطار الخاص، للمغادرة إلى الدمام.

وكانت «الرياضية» نشرت، الإثنين، وفق مصادر خاصة، أن الهلال سيجري تدريبًا وحيدًا، الأربعاء، في الدمام، على أن يغادر بعدها إلى جدة، استعدادًا للنهائي الكبير، وعدم العودة بعد مواجهة الخليج إلى الرياض، بهدف الدخول سريعًا في أجواء التحضير لنهائي كأس الملك.

ويغيب عن الهلال، كوليبالي للإصابة، والأوروجوياني داروين نونيز والإسباني بابلو ماري، المقيدان في بطولة النخبة الآسيوية، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في دوري روشن السعودي، برصيد 74 نقطة، فيما يواجه الخلود في نهائي كأس الملك.