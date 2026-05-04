الأعلى.. القادسية يغذي «أخضر 17» بـ 5 لاعبين

غذّى فريق القادسية تحت 17 عامًا لكرة القدم قائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا في جدة المقرر انطلاقها، الثلاثاء، بـ5 لاعبين.

وتصدر القادسية أكثر الأندية التي اُسْتُدْعِي لاعبوها في القائمة القارية، فيما جاء ثانيًا الاتحاد بـ4 لاعبين، وخلفهما الهلال والنصر والعلا والاتفاق بلاعبين لكل منها، ثم بقية الأندية بلاعب واحد.

وضم الأخضر خماسي القادسية حمد الشمري وعبد الله الباتلي وعلي المكي وعلي عوض وفارس بوشقراء، فيما جلب من الاتحاد عمار ميمني وتميم سراج ومروان اليامي وفيصل علاء.

والتحق بالقائمة من الهلال زيد البوري وعلي الشمراني، ومن النصر خالد شراحيلي ويحيى سعيد، إضافة إلى مساعد الشمري وأحمد إسحاق من العلا، وموسى آل عيد وجواد الهاشم من الاتفاق،

بينما شملت القائمة 6 لاعبين توزعوا على الأندية، وهم عبد الله الماس من الشباب، وعبد الرحمن المامي من أحد، وعلي اليحيى من الفتح، ونواف الهويري من التعاون، وحسن العكروش من العدالة، وعبد الله الدوسري من الأهلي.