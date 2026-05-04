أزمة المونديال تضرب عمالقة الألعاب الإلكترونية

تعثرت كبرى شركات تطوير ألعاب كرة القدم الإلكترونية «EAFC» و«كونامي» و«UFL» في تأمين تراخيص مونديال كأس العالم 2026، من أجل دمجها ضمن إصداراتها الرسمية، ما يحرم هذه الألعاب من استخدام الشعارات، والمسميات الرسمية لأكبر محفل كروي في العالم.

وأوضح عدد من التقارير الصحافية، أن هذا الفشل يأتي في وقت تترقب فيه الأوساط الرياضية النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، في أمريكا، كندا والمكسيك.

وتعد هذه النسخة استثنائية، كونها الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، وتستمر مدة 39 يومًا، ما يضاعف من قيمة الحقوق التجارية، والتراخيص التي تسعى شركات الألعاب للظفر فيها لمحاكاة التجربة المونديالية لمستخدميها.

وتواجه هذه الشركات تحديًا في تعويض غياب هذه الحقوق من خلال تحسين ميكانيكيات اللعب، وتطوير أطوار منافسة بديلة، في ظل اشتعال المنافسة التقنية بينها، ومحاولة جذب قاعدة الجماهير العريضة التي تنتظر كل جديد في عالم المحاكاة الكروية بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي الكبير.