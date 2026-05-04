فان دايك: لسنا أطفالا وأيام الراحة من حقنا

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، دهشته من ربط الإجازة التي منحت للاعبين بتراجع المستوى.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» ردًا على انتشار صور لزملائه قبل مباراة مانشستر يونايتد، التي خسرها الفريق الأحد 2ـ3 : «لست متأكدًا إن كانت عطلة، إنها مجرد نزهة قصيرة داخل المدينة.. ولكن عندما يكون لدى اللاعب أيام راحة عديدة، فإنه يستغلها لفعل ما يريده مع عائلته، لسنا أطفالًا، بل نحن أشخاص ناضجون جميعًا».

وبعدما نجح المدرب الهولندي أرني سلوت بموسمه الأول في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، بدأت التساؤلات حول مستقبله في نهاية موسمه الثاني، بعد التراجع للمركز الرابع بعد خسارة الأحد وسط كثرة الإصابات، ليدخل في منافسة قوية على التأهل لدوري الأبطال.

وقال فان دايك، الذي بدا محبطًا للخسارة: «لا مجال للأعذار، هذا الموسم كان مخيبًا للغاية، ما حدث غير مقبول لنا، وهو أمر صعب».

وأضاف:«لن نشعر بالأسف على أنفسنا، بل العمل بقوة لتحسين الموقف والتأكد من عدم تكرار ذلك في الموسم المقبل، لأن هذا ليس ليفربول الذي أعرفه».