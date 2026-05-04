بالإصابة الـ 16.. انتهاء موسم ميندي

تعرّض الفرنسي فيرلان ميندي، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، مجددًا لإصابة في الفخذ الأيمن، خلال مباراة إسبانيول، السبت، لحساب الجولة الـ 34 للدوري.

وعانى اللاعب، البالغ 30 عامًا، من سلسلة إصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية، ورجحت تقارير صحافية إسبانية غيابه لعدة أشهر. ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وغادر ميندي الملعب بعد 14 دقيقة فقط من انطلاق المباراة «2ـ0»، إثر تعرضه لإصابة جديدة في «وتر العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى»، وهي الجزء الأمامي من عضلة الفخذ الرباعية، وفقًا لبيان النادي الذي لم يحدد مدة غيابه.

وكان اللاعب استعاد أخيرًا مكانه أساسيًا في الجهة اليسرى، ولا سيما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، بعد فترة طويلة من المعاناة مع الإصابات.

وتُعد هذه الإصابة رقم 16 لميندي منذ انضمامه إلى الريال 2019، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وشارك ميندي في عشر مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، كانت آخرها في يونيو 2024 أمام كندا وانتهت بالتعادل السلبي.