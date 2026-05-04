الزمالك يفتتح أكاديميات «القلعة البيضاء» في السعودية

تعاقد نادي الزمالك المصري مع شركة «إن بي إنترناشونال» لافتتاح أكاديميات «القلعة البيضاء» في السعودية ضمن استراتيجيته لنشر منظومته الرياضية خارجيًّا، وتعزيز حضوره الإقليمي.

وتم توقيع الاتفاقية، الإثنين، في حضور زياد البارودي، مدير أكاديميات نادي الزمالك، ومحمد الوقاد، مدير الشركة.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لدور نادي الزمالك بوصفه أحد أبرز مصادر تزويد المنتخبات الوطنية بالمواهب المتميزة على مدار تاريخه، واستمرارًا لمسيرته في تطوير الناشئين، وترسيخ مكانته كإحدى أكبر المؤسسات الرياضية الرائدة في العالم العربي.

ويدير الزمالك 36 أكاديميةً داخل مصر وخارجها، أبرزها الرئيسةُ بمقر النادي في القاهرة، وواحدةٌ في مدينتَي الشارقة وعجمان الإماراتيتين.