الخليج يستعيد شينكيفيلد قبل مواجهة الهلال

استعاد فريق الخليج الأول لكرة القدم مدافعه الهولندي بارت شينكيفيلد، قبل مواجهة الهلال، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 28 التي لُعِبَت بالفعل الشهر الماضي باستثناء ثلاث مؤجلات.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، دخل شيكنيفيلد إلى التدريبات الجماعية، وبات إشراكُه أو تأجيل عودته إلى المباريات في يد المدرّب الأوروجوياني جوستافو بويت.

وأبعدت إصابةٌ في الركبة اللاعبَ الهولندي عن 11 من مباريات فريقه الـ 12 الأخيرة. وكان من المتوقع استمرار غيابه حتى نهاية الموسم الجاري، لكن استجابته سبقت الجدول الزمني للعلاج والتأهيل، فتمكَّن من التدرُّب مع زملائه، الأحد والإثنين.

وخلال المباريات الثلاث الماضية، التي خاضها الخليج تحت قيادة بويت، يُشكِّل عبد الله الحافظ ومحمد خبراني ثنائية عمق الدفاع.

وافتتح الأوروجوياني مهمته بالخسارة من الفتح 0ـ1، قبل أن يفوز على النجمة 3ـ1 وضمك 2ـ0 ويرفع رصيده إلى 37 نقطة، محتفظًا بالمركز الـ 11 في جدول الترتيب.

واختتم الفريق استعداداته لمواجهة الهلال، الوصيف، بحصة تدريبية مساء الإثنين على ملعب النادي في سيهات، مزجت بين الجانبين البدني والتكتيكي.