الاتحاد.. الجليدان ينهي انتظار 3 أشهر.. وبيريرا يعوض فابينيو

يعود أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الظهور أساسيًا في دوري روشن السعودي، بعد انتظار 3 أشهر، عبر مواجهة «النمور» مع الخلود، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31.

وورد اسم الجليدان ضمن التشكيل الأساسي الذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد في منصة «إكس» قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتعود المشاركة الأخيرة للظهير الأيمن بصفة أساسية في الدوري إلى مباراة الفريق مع النصر، 6 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 21.

وخلالها أصيب، وغاب عن 4 مباريات متتالية في الدوري، ثم عاد ملازمًا لدكة الاحتياط، واكتفى بالمشاركة 3 مرات بديلًا آخرها أمام التعاون ضمن الجولة الماضية.

ويأخذ الجليدان مكان الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش الذي يغيب عن المباراة، بعد خوضه سابقتها أساسيًا في مركز الظهير الأيمن المتقدم.

بدوره، عاد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا بعد انتهاء إيقافه التلقائي لمباراة واحدة بداعي تراكم الإنذارات، تزامنًا مع غياب زميله البرازيلي دانيلو تفاريس، لاعب الوسط، للسبب ذاته.

ولتغطية غياب فابينيو، يُشارك بيريرا في خط الوسط، تكرارًا لمهمة أسندت إليه خلال آخر مباراتين للاتحاد ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وباستثناء دخول بيريرا والجليدان التشكيل بدلًا من فابينيو وفيرنانديش، لم تطرأ تعديلات أخرى على الأسماء التي بدأت اللقاء الماضي.

ويدخل الاتحاد المباراة بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه مواطنه يان كارلو سيميتش، وحسن كادش، وأحمد شراحيلي، قلوب الدفاع الثلاثة.

ويلعب الجليدان والألباني ماريو ميتاي ظهيرين متقدمين يمينًا ويسارًا، فيما يتمركز في الوسط عوض الناشري ودانيلو بيريرا خلف الجزائري حسام عوّار، صانع اللعب.

وفي الأمام يقف المهاجم المغربي يوسف النصيري، وإلى جواره الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق 4 نقاط خلف التعاون الخامس، الذي لعب أكثر منه بمباراتين.