ملاعب بلا مدرجات.. الجمهور خلف الشاشات

دخلت الرياضات الإلكترونية مرحلة جديدة تتجاوز فيها حدود الملاعب التقليدية وسعة المدرجات، بعدما أصبحت البطولات تُنظم في فضاءات رقمية مفتوحة تجمع ملايين المشاهدين في اللحظة ذاتها من مختلف بقاع الأرض.

ولم تعد المنافسة مرتبطة بمكان واحد، بل انتقلت إلى شاشات الأجهزة الشخصية، ما أتاح للجمهور تجربة تفاعلية تمكنهم من متابعة أدق التفاصيل التكتيكية للمحترفين عبر منصات البث المباشر.

ويظهر هذا التحول بوضوح في تنوع الألعاب التي تجذب الجماهير، بدءًا من ألعاب التصويب من المنظور الأول مثل «ووارزون» التي تتطلب تخطيطًا جماعيًا مكثفًا، وصولاً إلى ألعاب المحاكاة الرياضية مثل «EAFC» التي تحظى بمتابعة واسعة. وتسمح هذه الشاشات المفتوحة للمشاهد برؤية شاملة للمنافسة قد لا توفرها مقاعد الجمهور التقليدية، مما يجعل كل جهاز شخصي بمثابة «مدرج عالمي» خاص بصاحبه.

ويكشف هذا المشهد عن تباين في تفضيلات الجماهير، فبينما يفضل قطاع من المتابعين تجربة «الأون لاين» لما توفره من مرونة وسهولة في الوصول، لا يزال الحضور على أرض الواقع يحتفظ برونقه لمحبي التفاعل المباشر. ومع ذلك، فإن نجاح البطولات الرقمية في جذب الملايين يؤكد أن الشغف لم يعد مشروطًا بالحضور الجسدي، بل بمدى قوة المنافسة التي تنتقل من حيز جغرافي ضيق إلى فضاء رقمي متاح للجميع.