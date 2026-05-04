جائزة ألعاب القوى.. 300 رياضي من 50 دولة يتنافسون في 31 سباقا

تستضيف العاصمة الرياض النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى لألعاب القوى، 15 و16 مايو الجاري، في ملعب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمشاركةٍ تتراوح بين 200 و300 رياضي، يُمثِّلون أكثر من 50 دولةً، يتنافسون في 31 سباقًا ومسابقةً للرجال والسيدات.

وأوضح ماجد باسنبل، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لألعاب القوى، أن إطلاق هذه الجائزة يعكس الحضور المتنامي للسعودية على الساحة الرياضية الدولية، ويجسِّد التطور المتسارع الذي تشهده ألعاب القوى في البلاد، مشيرًا إلى أنها خطوةٌ استراتيجيَّةٌ لتعزيز مكانة السعودية بوصفها لاعبًا رئيسًا في هذه الرياضة عالميًّا.

وتنطلق الفعالية بملتقى الجولة القارية «المستوى البرونزي»، يعقبه تنظيم منافسات جولة التحدي الدولية ضمن منظومة الجولات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي التي تمنح الرياضيين نقاطًا تصنيفيةً، وفرصًا للتأهل إلى البطولات الكبرى.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار مستهدفات رؤية 2030 بترسيخ مكانة السعودية بوصفها وجهةً رياضيةً عالميةً، كما يُمثِّل انطلاقةً لمسارٍ طموحٍ نحو إطلاق دوري النخبة السعودي لألعاب القوى عام 2027، بما يعزز تطوير اللعبة إقليميًّا ودوليًّا.