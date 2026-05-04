نوتنجهام يعاقب تشيلسي بالخسارة السادسة تواليا

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم على ملعبه، الإثنين، أمام نوتنجهام فورست 1ـ3 لحساب الجولة الـ 35 للدوري الممتاز، ليبقى غارقًا في دوامة الهزائم التي تسببت في إقالة مدربه ليام روسنيور.

وأمن نوتنجهام بفوزه الثالث تواليًا وابتعد كثيرًا عن مناطق الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ 16، وبفارق ست نقاط عن أول مراكز الهبوط والذي يحتله وست هام يونايتد.

أما تشيلسي فتلقى خسارته السادسة تواليًا وتجمد عند 48 نقطة المركز التاسع، ليتلقى ضربة قوية لآماله في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

تقدم الضيوف بهدفين نظيفين الأول من توقيع تايو أونيي «3» برأسية مستفيدًا من عرضية ديلاني باكوا، أما الثاني فكان من نصيب إيجور جيسوس «15» من ركلة جزاء احتسبت بعد تعرض أونيي للشد من مالو جوستو مدافع تشيلسي.

وكاد تشيلسي يقلص النتيجة لولا أن تصدى ماتز سيلز حارس مرمى نوتنجهام لركلة جزاء سددها كول بالمر في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز أونيي تقدم فريقه بالهدف الثالث لفريقه والثاني له «52» بعد عرضية جيبس وايت.

ووقع البرازيلي جواو بيدرو على هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بمقصية رائعة بعد عرضية من جوستو وتمهيد بالرأس من مارك كوكوريا.

وأنهى هذا الهدف صيام تشيلسي عن التهديف في الدوري في 5 مباريات متتالية، لكنه لم يكن كافيًا لتسجيل أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية منذ عام 1912.

في المقابل، حافظ نوتنجهام على سجله خاليًا من الهزائم في 10 مباريات متتالية بجميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2016 عندما وصلت السلسلة إلى 13، وللمرة الأولى بالدوري منذ نوفمبر 1995.

ويحلّ الفريق ضيفًا على أستون فيلا، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي وهو متقدم بنتيجة 1ـ0.