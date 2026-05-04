ليلة الاصطدامات

شهدت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم وضيفه نوتنجهام فوريست حادثي اصطدام قويين بين اللاعبين، نقل على إثرهما أحد اللاعبين إلى المستشفى.. الأول وقع بين جيسي ديري مهاجم تشيلسي وزاك أبوت مدافع نوتنجهام في الشوط الأول. ونقل ديري على محفة خارج الملعب ومن ثم إلى المستشفى كإجراء احترازي. وبحسب بيان ناديه فإن اللاعب كان واعيًا خلال نقله. أما الحادث الثاني فوقع بالشوط الثاني بين الإسباني روبرت سانشيز حارس تشيلسي ومورجان جيبس وايت مهاجم الضيوف، حيث سالت الدماء منهما قبل أن يتم استبدالهما قبل نصف ساعة من نهاية المباراة التي خسرها تشيلسي 1ـ3.