بويت: خسارة النصر زادت صعوبة مباراة الهلال

توقَّع الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، ازدياد صعوبة مباراة الهلال، المقرَّرة الثلاثاء في الدمام، بعد خسارة النصر، متصدر الترتيب، من القادسية، الأحد.

ويستضيف الخليج وصيف جدول الترتيب في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من الجولة الـ 28، التي لُعِبَت الشهر الماضي باستثناء ثلاثٍ.

وخلال مؤتمرٍ صحافي عن المواجهة، الإثنين في مقر ناديه، صرَّح بويت: «بعد خسارة النصر، أصبحت أصعب. الهلال يستهدف تقليص الفارق، وتضييق الخناق على المتصدر، لذا من الطبيعي أن تكون صعبةً بسبب ظروفها».

وأعلن: «لن نلعب بكامل عناصرنا»، رافضًا ذكر أسماء اللاعبين الذين سيغيبون، لكنه وصف الغيابات بـ «المؤثرة»، مشيرًا إلى تفوُّق الإيطالي سيميوني إنزاجي، مدرب الهلال، عليه بفضل معرفته الجيدة بأجواء فريقه نظرًا لوجوده في عملِه منذ بداية الموسم الجاري.

واستعان الخليج بالأوروجوياني قبل ثلاث جولاتٍ فقط، عقِب مغادرة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لقيادة المنتخب السعودي الأول.

وبدأ المدرب الجديد مهمته بالخسارة من الفتح 0-1، قبل أن يقود الفريق الشرقاوي إلى الفوز على النجمة 3-1، وضمك 2-0.

ورأى بويت أن مواجهة الهلال تختلف عن المواجهات الثلاث الماضية.

وكشف عن استهدافه تقليص الفوارق الفنية بين الطرفين، مؤكدًا سهولة تحفيز اللاعبين قبل المباريات الكبيرة، لكنَّه أشار إلى ضيق الوقت بين المباراتين الماضية والمقبلة، المُحدَّد بيومين، وصعوبة اللعب في أجواءٍ مناخيةٍ حارةٍ حتى في الفترة المسائية، مُوضِّحًا: «لم أمنح اللاعبين توجيهاتٍ كثيرةً، واكتفيت بأمورٍ بسيطةٍ، وفي المستقبل سيكون المجال أوسع».