أمير القصيم يستقبل «الصقر»

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم، رئيس وأعضاء نادي الصقر بمناسبة تحقيق الفريق درع دوري الدرجة الثانية والصعود إلى دوري يلو.

وأثنى الأمير فيصل على إنجاز النادي الذي يعكس التخطيط الأمثل، والتطور الرياضي في المنطقة بشكلٍ مستمرٍّ عامٍّ، والنادي بشكلٍ خاصٍّ، مثمِّنًا جهود الطاقم الإداري والفني واللاعبين، ومنوِّهًا بالدعم السخي الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، ومتابعة وزارة الرياضة.

من جانبه، أعرب فهد بن عبد العزيز المحيميد، رئيس نادي الصقر، عن شكره لأمير المنطقة، مؤكدًا أن توجيهاته، ودعمه الدائم كانت حافزًا أساسيًّا لتحقيق هذا الإنجاز.