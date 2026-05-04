جدد تفوقه.. الفيحاء يعطّل الرياض في سباق البقاء

حافظ فريق الفيحاء الأول لكرة القدم على سجله الخالي من الخسائر أمام الرياض في دوري روشن السعودي، بعد تجاوزه بنتيجة 4ـ2، في اللقاء الذي جمعهما، الإثنين، ضمن الجولة الـ31 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورفع «البرتقالي» عدد مواجهاته دون خسارة أمام الرياض إلى 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

وسجل الفيحاء هدفين عبر مخير الرشيدي والزامبي فاشون ساكالا عند الدقيقتين «21 و23»، لينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية.

وفي الشوط الثاني، قلص الرياض الفارق عن طريق الفرنسي يوان باربت «66»، قبل أن يعزز الجزائري ياسين بنزية النتيجة بهدف ثالث «69».

وأضاف مامادو سيلا هدفًا ثانيًا للرياض «90»، إلا أن الفيحاء رد سريعًا بالهدف الرابع عند الدقيقة «90+1».

ورفع الفيحاء رصيده إلى 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات مقابل 13 خسارة.

ولم يستفد الرياض من خسارة منافسه المباشر ضمك أمام الخليج في الجولة ذاتها، بعدما فرّط في فرصة تساوي النقاط، ليبقى في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، مقتربًا من الهبوط إلى دوري «يلو».

ويلاقي الرياض نظيره الفتح، الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ32، بينما يواجه الفيحاء فريق القادسية، السبت، في المرحلة ذاتها.