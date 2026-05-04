الألعاب الخليجية.. 170 لاعبا يمثّلون الأخضر

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الإثنين، مشاركة فريق السعودية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الدوحة، العاصمة القطرية، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري بمشاركة نحو 2000 رياضي من الدول الخليجية كافة، سيتنافسون في 20 رياضةً.

ويُمثِّل فريق السعودية أكثر من 170 لاعبًا ولاعبةً في 15 رياضةً، هي السهام، ألعاب القوى، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الرماية، قفز الحواجز، التايكوندو، البلياردو والسنوكر، البولينج، الكاراتيه، البادل، كرة الطاولة، الملاكمة، وكرة السلة 3×3 وفقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس».

وتُمثِّل المشاركة في الدورة محطةً مهمةً ضمن مسارٍ تنافسي ممتدٍّ، يشمل مشاركاتٍ مقبلةً، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026.

وتُجسِّد دورة الألعاب الخليجية إحدى الركائز المهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون، وترسيخ قيم الأخوة والتنافس الشريف، بما يدعم مسيرة الشباب الخليجي، ويعكس عمق الروابط بين شعوب المنطقة.