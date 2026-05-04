مكفارلين: الثلاثية محبطة.. وقادرون على العودة

أوضح كالوم مكفارلين، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنهم بحاجة إلى التحسن، والاستعداد للمباراة المقبلة بعد خمسة أيام، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام ضيفه نوتنجهام فوريست 1ـ3 لحساب الجولة الـ 35 للدوري الممتاز.

وتلقى تشيلسي خسارته السادسة تواليًا ليتجمد عند 48 نقطة المركز التاسع، ليتلقى ضربة قوية لآماله في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.



وقال مكفارلين، الذي عين خلفًا لليام روسنيور، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب المباراة: «أنا محبط للغاية، إنها نتيجة مخيبة للآمال، لأننا نعلم جيدًا أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل كثيرًا، ولم نصل بعد لمستوانا الطبيعي».

وأشار إلى أن كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة حاليًا بالنسبة للاعبه الشاب جيسي ديري بعد الإصابة التي تعرض لها أواخر الشوط الأول، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتابع: «أنا حزين للغاية عليه، لأنه قدم أداءً جيدًا، وشكل خطورة، ومشاركته في هذه المباراة كانت مهمة له، ولكنها انتهت سريعًا للأسف».