تعطل سيرفرات «فورتنايت» يربك بطولات الشرق الأوسط

أعلنت شركة «إيبيك جيمز» عن تعطل خوادم لعبة «فورتنايت Fortnite» ما أدى إلى توقف الخدمة عن شريحةٍ واسعةٍ من اللاعبين.

وطبقًا للحساب الرسمي للعبة عبر منصة «إكس» تسبَّب هذا العطل التقني في اتخاذ إجراءاتٍ استثنائيةٍ تتعلق بالمنافسات القائمة.

وكشف الحساب عن تمديد «كؤوس الأقصام» في منطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى «كأس التصنيف» لمدة 30 دقيقة إضافية.

ويأتي هذا القرار لمنح اللاعبين فرصة تعويض الوقت الضائع جراء المشكلة الفنية في السيرفرات، وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين في المنطقة قبل إغلاق باب المشاركة في هذه الكؤوس.