مونديال التتابع.. أستراليا تحطم رقما صمد 42 عاما

أكدت أستراليا مكانتها كقوة صاعدة في ألعاب القوى بعد فوزها ببرونزية، وتحطيمها رقمًا قياسيًا وطنيًا طال انتظاره ​في بطولة العالم للتتابع رغم غياب نجومها البارزين.

وسجل الرباعي الأسترالي لوك فان راتينجن، وريس هولدر، وتوماس رينولدز، وإيدان ميرفي، زمنًا قدره دقيقتين و55.20 ثانية في سباق أربعة في 400 متر للرجال، ليحتل المركز الثالث خلف البلد المضيف بوتسوانا وجنوب إفريقيا في ملعب جابوروني لتحتل أستراليا المركز الرابع في قائمة الأفضل على الإطلاق في هذا السباق.

وبعد أن حلّ رينولدز محل ماثيو هانت، حقق الفريق ‌زمنًا أفضل ‌مما حققه في التصفيات والبالغ دقيقتان و57.30 ​ثانية، ‌ليحطم ⁠الرقم القياسي الوطني ​الذي استمر ⁠42 عامًا والبالغ دقيقتان و59.70 ثانية في أولمبياد لوس أنجليس 1984.

وقال هولدر عن الأجواء: «كان الأمر مذهلًا، وكانت الأجواء رائعة هناك. الفوز بميدالية وتحقيق رقم كهذا أمر لا يصدق».

وفي سباق أربعة في 100 متر للرجال حقق الفريق المكون من لاكلان كنيدي وجوشوا أزوباردي وكريستوفر آيوس وروهان براونينج المركز الرابع بزمن قدره 38 ثانية، ليخسر الميدالية بفارق ضئيل ⁠خلف الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وألمانيا.

وتحقق ذلك في ‌غياب اثنين من أسرع العدائين الأستراليين ‌مثل الموهبة الصاعدة جوت جوت وإيدي نكيتيا ​المقيم في كاليفورنيا.