أخضر السهام يكثف تحضيرات مونديال شنغهاي

رفع المنتخب السعودي للسهام من وتيرة تدريباته، الإثنين، بعد وصوله إلى شنغهاي الصينية للمشاركة في بطولة كأس العالم «المرحلة الثانية» خلال الفترة من 5-10 مايو الجاري.

وأنهى أخضر السهام الأحد الماضي معسكرًا تحضيريًا احتضنته إنتشون الكورية والذي امتد إلى 7 أيام، ضمن المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التحضيرات لمونديال السهام.

ويشارك أخضر السهام بثمانية لاعبين في لعبتي «القوس الأولمبي» و«القوس المركب».

وطبقًا لحساب اتحاد السهام السعودي على منصة «إكس» يمثل الأخضر في القوس الأولمبي اللاعبون: منصور علوي، عبد الرحمن الموسى، عبد الله بن سلوم، ولينة المنجم.

وفي منافسات القوس المركب يمثله اللاعبون: عبد العزيز الروضان، بلال العوضي، عبد الله العبد اللطيف، وعبد الله المنهالي.