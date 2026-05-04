قبل نهائي الكأس.. إنريكي يغادر مصابا

تعرَّض الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى إصابة قبل 4 أيام من مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال مباراة الخلود مع الاتحاد، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، سقط إنريكي متألمًا بعد لعبة مشتركة مع عوض الناشري، لاعب وسط «النمور» في الدقيقة 16.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية التواء مفصل قدم اللاعب نتيجة التدخل الذي تحصل الناشري بسببه على بطاقة صفراء.

وبعد تلقيه إسعافات، نهض وواصل اللعب، لكنه لم يُكمل الشوط الأول، وغادر في الدقيقة 34 مستبدلًا بزميله البرازيلي جوجا، رأس الحربة.

ويحتاج الفريق القصيمي خدمات لاعبه الأرجنتيني في نهائي الكأس الذي يجمعه بالهلال الجمعة المقبل.

ويعتلي اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لائحة هدافي الخلود، الذي اشتري عقده الصيف الماضي من أورلاندو سيتي الأمريكي.

ولعب المهاجم 30 مباراة مع الفريق، وسجّل 18 هدفًا، بواقع 15 في «روشن»، 3 ضمن بطولة الكأس.