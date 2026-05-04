القرني يغادر «فالكونز» وينضم إلى العُلا

أعلن اللاعب أمجد القرني، المعروف بلقب «Goat_lniesta»، عن مغادرته صفوف فريق «فالكونز» وبدء مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى نادي العُلا.

ويأتي هذا الانتقال ضمن إطار التحركات الأخيرة في سوق انتقالات محترفي الرياضات الإلكترونية، وسط سعي العُلا إلى تعزيز صفوفه بأسماء خبيرة، بينما يودع «فالكونز» أحد لاعبيه بعد فترة قضاها ممثلًا لشعار «الصقور».

ومن المقرر أن يبدأ القرني مشواره مع فريقه الجديد في الاستحقاقات المقبلة ضمن منافسات الموسم الجاري.