«موسمُ مرّ يا ليث»

موسمٌ مرّ كأنه كابوس على جماهير نادي الشباب، موسمٌ ظهر فيه الفريق بأسوأ صورة منذ تأسيسه.

بعيدًا كل البعد عن هيبته المعهودة وقيمته التاريخية. لم يعتد الشارع الشبابي أن يرى شيخ الأندية بهذا التذبذب وبهذا الأداء الذي لا يعكس تاريخه ولا طموحاته، ليكون موسمًا لا يرضي تطلعات الجماهير، ولا حتى المتابعين للمشهد الرياضي بشكل عام.



ما حدث لم يكن مجرد تراجع عابر، بل سلسلة من الإخفاقات الفنية والإدارية التي أثّرت بشكل مباشر على هوية الفريق داخل الملعب. غابت الشخصية وتراجعت الروح وظهر الفريق وكأنه بلا ملامح واضحة، وهو ما زاد من حالة الغضب والإحباط لدى عشاقه.



اليوم: تقف الإدارة الشبابية أمام اختبار حقيقي يتطلب عملًا جادًا واستثنائيًا لإعادة ترتيب البيت من الداخل. فالموسم القادم لا يقبل أنصاف الحلول، ولا يحتمل تكرار الأخطاء. البداية يجب أن تكون من إعادة بناء المنظومة الفنية بشكل متكامل بدءًا من اختيار جهاز فني قادر على إعادة الهوية، مرورًا بانتدابات نوعية تصنع الفارق وانتهاءً بإعادة الثقة للاعبين الحاليين.



أما إداريًا: فالحاجة ملحّة لخلق بيئة مستقرة وواضحة المعالم تُدار باحترافية عالية، وتكون قادرة على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الأندية المنافسة. فالدوري لم يعد كما كان، بل أصبح أكثر قوة وتنافسية في ظل دعم كبير، واستقطابات عالمية، رفعت من سقف التحدي.



الشباب ليس ناديًا عابرًا في تاريخ الكرة السعودية. بل هو أحد أعمدتها، وعودته ليست خيارًا، بل ضرورة تفرضها مكانته. جماهيره لا تطالب بالمستحيل، بل تطالب بفريق يُقاتل ويُنافس ويعيد لها الفخر الذي غاب.





الشباب اليوم أمام مفترق طرق:

إما أن يستفيد من دروس هذا الموسم، ويعود أقوى، أو يستمر في دائرة التراجع. والجماهير رغم خيبة الأمل لا تزال تؤمن بأن العودة ممكنة، لكن بشرط أن تُترجم الأقوال إلى أفعال، وأن يكون العمل بحجم اسم هذا الكيان الكبير.





لقطة ختام:

قد يكون هذا الموسم للنسيان، لكنه في الوقت ذاته فرصة حقيقية للمراجعة والتصحيح والانطلاق من جديد، فالكبار لا يسقطون، بل

يتعثرون ليعودوا أقوى.