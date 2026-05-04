المحكمة تنقذ الدوري الهولندي من الإلغاء

رفضت محكمة هولندية، الإثنين، دعوى قضائية رفعها نادي بريدا من أجل إعادة مباراته أمام جو أهيد إيجلز في حكم تجنب أزمة لوجستية محتملة لدوري الدرجة الأولى الذي كان مهددًا بفوضى عارمة قد تصل إلى إلغاء المسابقة.

وطعن بريدا على هزيمته 6ـ0 في 15 مارس الماضي، بحجة أن جو أهيد إيجلز ما كان ينبغي له إشراك مدافعه دين جيمس الذي فقد جنسيته الهولندية بعد اكتسابه الإندونيسية ومشاركته في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، مما يجعله غير مؤهل للعب بموجب لوائح كرة القدم المحلية.

ويكمن جوهر النزاع في وضع اللاعبين المولودين في هولندا والذين غيّروا ولاءهم إلى دول مثل إندونيسيا وسورينام والرأس الأخضر، فبموجب القانون، يفقد الأشخاص الذين يحصلون طواعية على جنسية أخرى جنسيتهم الهولندية عمومًا، إذ تحظر الدولة ازدواج الجنسية.

ونتيجة لذلك، قد يكون اللاعبون المسجلون منذ فترة طويلة من قبل الأندية كمواطنين قد أصبحوا في الواقع لاعبين أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو تغيير يتطلب منهم الحصول على تصاريح عمل لمواصلة اللعب بشكل احترافي في هولندا.

وانحازت محكمة أوتريخت لقرار الاتحاد الهولندي للعبة الذي رفض إعادة المباراة، رغم اعترافه بأن اللاعب كان من الناحية الفنية غير مؤهل للمشاركة بسبب مشكلة جواز سفره، لكنه لم يكن وناديه على علم في ذلك الوقت بأن تغيير الجنسية سيترتب عليه تلقائيًا عواقب قانونية.

وقالت المحكمة في بيان: «إن إدارة المسابقات في الاتحاد الهولندي لكرة القدم كانت مخولة قانونًا باتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة المباراة، رغم عدم أحقية أحد اللاعبين في المشاركة» مشيرة إلى أن قرار الاتحاد جاء بعد دراسة وافية.

ويضع هذا الحكم حدًا لفترة من الغموض الشديد الذي ساد كرة القدم الهولندية. وحذر الاتحاد المحلي من أن صدور أي حكم في صالح بريدا قد يؤدي إلى «تأثير كرة الثلج»، مما قد يعرض أكثر من 130 مباراة بدوري الأولى وحدها للتدقيق القانوني.

وأوضح الاتحاد في بيان: «أثار نادي بريدا قضية مهمة، ولحسن الحظ نجحنا في معالجتها بسرعة بفضل جهود مشتركة كبيرة، وهو أمر مهم للحاضر والمستقبل».

وبالنسبة لبريدا، الذي ألزمه القاضي بدفع الأتعاب القانونية للاتحاد، يمثل الحكم ضربة قوية لآماله في البقاء بدوري الأولى إذ يحتل المركز قبل الأخير متأخرًا بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

لكن النادي وعلى موقعه الرسمي أوضح أنه سيدرس أولًا الحكم ومناقشته بشكل أكبر مع مستشاريه، قبل أن تصدر أي تعليقات.

ويعد الحكم بمثابة ارتياح كبير للاتحاد الهولندي لكرة القدم الذي كان يخشى في حالة قبول دعوى بريدا أن تظهر العديد من الدعاوي المماثلة، إذ بدأ توب أوس بالفعل إجراءات الاحتجاج بتقديمه احتجاجًا في الوقت المناسب ضدّ المباراة التي خسرها أمام ويليم الثاني بدوري الدرجة الثانية.

كما أشارت أندية تيلستار، وفولندام، وإكسلسيور، وأياكس وفينورد، في خطاب قانوني إلى احتفاظها بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال تغير الوضع.