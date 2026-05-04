نقطة النجمة النادرة تضعف حظوظ الاتفاق الآسيوية

حرم فريق النجمة الأول لكرة القدم مضيفه الاتفاق، مساء الإثنين، من نقطتين ثمينتين في سباق المركز الخامس، محققًا أول نقطةٍ له خارج الأرض منذ يناير الماضي.

وفرض النجمة التعادل السلبي على الاتفاق، في ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

بذلك، ارتفع رصيد صاحب الأرض إلى 46 نقطةً، وبقِي سابعًا على لائحة الترتيب، فيما وصل الضيف، الذي هبط بالفعل، إلى النقطة 12.

وأهدر «النواخذة» نقطتين في ذروة الصراع مع الاتحاد والتعاون على المركز الخامس، المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطةً، ويأتي الاتحاد سادسًا بـ 49 مع مباراةٍ أقل من منافسَيه. وبالتعادل قبل ثلاث جولاتٍ من نهاية الموسم، تقلَّصت حظوظ الفريق الشرقاوي في لعِب الملحق الآسيوي.

في المقابل، انتزع النجمة أول نقطةٍ له خارج الأرض منذ تعادله السلبي مع الشباب في الرياض، 20 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 17.

ولعِب الفريق القصيمي 14 مباراةً في إطار الدوري بين التعادلين السلبيين، منها ستٌّ في ضيافة آخرين، خسِرها جميعًا، وآخرها على أرض الخليج 1ـ3، الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الـ 30.