إل مايسترو: فخور بأداء النجمة.. ونقطة الاتفاق أسعدتني

عبّر الإنجليزي نيستور إل مايسترو، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، عن سعادته بنيل نقطةٍ أمام الاتفاق، الإثنين في الدمام، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وصرّح خلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة: «لا أستطيع القول إننا نستحق الفوز، لكننا قدمنا لقاءً جيدًا، وسعيد بالخروج بنقطة على الأقل».

وشدّد: «فخور بأداء اللاعبين، لقد أظهروا شخصية جيدة، وتمكّنوا من تطبيق الخطة التي وضعناها»، مشيرًا إلى إهدار فريقه بعض الفرص ومنحه دقائق مُشارَكةٍ لبعض اللاعبين الشبّان.

وتأكَّد هبوط النجمة إلى الدرجة الأولى، بعد موسم واحد بين فرق «روشن».

ورفع التعادل نقاط الفريق، صاحب المركز الأخير، إلى 12، ووصل الاتفاق، سابع الترتيب، إلى النقطة 46.