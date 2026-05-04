سلبية غابت عامين تفقد الاتحاد نقطتين أمام الخلود

خرج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بتعادلٍ سلبي للمرة الأولى منذ عامين في دوري روشن السعودي، مهدرًا نقطتين أمام الخلود، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وفرَّط الاتحاد في فرصة الاقتراب أكثر من التعاون، الذي يشغل المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواصل الاتحاد احتلال المركز السادس برصيد 49 نقطةً من 30 مباراةً، بينما يقف التعاون خامسًا بزيادة ثلاث نقاطٍ عنه، لكنَّه لعب أكثر بمباراةٍ.

ويتأهل أول ثلاثة فرقٍ في جدول «روشن» مباشرةً إلى «النخبة»، بينما يحصل الرابع والخامس على بطاقتَي الملحق المؤهل إلى البطولة.

وقبل مواجهة الخلود، لم يتعادل الاتحاد سلبًا في الدوري منذ انقياده لهذه النتيجة أمام التعاون، ضمن الجولة الـ 27 من نسخة 2023ـ2024.

وحدث ذلك التعادل بتاريخ 5 أبريل 2024، ولم يكرِّره الاتحاد على مدى نحو 25 شهرًا قبل وقوعه في الفخ أمام الخلود.

وخلال النسخة الجارية من الدوري، تعادل الاتحاد بنتائجَ إيجابيةٍ في ست مبارياتٍ أخرى.

أما الخلود، فتعادل للمرة الرابعة، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، محتلًا المركز الـ 14.