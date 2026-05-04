الشهري: القرارات دور اللاعبين.. وافتقدنا إلى التسديد

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أن القرارات في الملعب مسؤولية اللاعبين.

وقال بعد التعادل مع النجمة 0-0 مساء الإثنين في الدمام: «كرة القدم تضع فيها الخطوط العريضة للاعبين، وتبقى القرارات لهم».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «افتقدنا إلى حل التسديد اليوم»، مشيرًا إلى دور الجزئيات البسيطة في حسم مثل هذه المباريات.

وشدّد: «لم يكن هدفنا التعادل، وإنما كان الفوز»، ورأى أن النجمة لعِب بطريقةٍ صعّبت المواجهة على فريقه.

وأكمل: «مثل هذه المباريات تحتاج إلى قرارات أفضل لفك التكتلات التي كانت حاضرة، لا زالت أمامنا ثلاث مباريات متبقية».

وينافس الاتفاق على المركز الخامس، المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبِتعادُلِه، وصل إلى النقطة الـ 46، وبقِيَ في المركز السابع، متأخرًا بست نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، عن التعاون، الخامس بـ 52 نقطة.