سيميوني: اخترنا الفندق الأرخص في لندن

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن تغيير مكان إقامة البعثة في لندن العاصمة الإنجليزية كان بسبب رخص الأسعار، وليس له أي علاقة بـ«الخرافات».

ويحل الفريق ضيفًا على أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أتلتيكو سكن في فندق 4 نجوم قبل خسارته الثقيلة أمام أرسنال برباعية نظيفة في مرحلة الدوري خلال أكتوبر الماضي، لكنه اختار هذه المرة فندقًا آخر خمس نجوم في شرق لندن.

وذكرت تقارير صحافية أن سيميوني قرر تغيير مقر الإقامة، لاعتقاده بأن التواجد في الفندق نفس الذي شهد خسارتهم برباعية في أكتوبر لن يكون مناسبًا وبسؤاله عن سبب تغيير مقر الإقامة، أجاب سيميوني مبتسمًا في مؤتمر صحافي الإثنين: «هذا الفندق أرخص.. لذلك غيرنا الحجز».

وحول إمكانية لحاق المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز صاحب هدف فريقه في الذهاب، والذي خرج مصابًا في تلك المباراة قال المدرب: «ألفاريز ركيزة مهمة لنا في هذه المباراة لخبراته في

الدوري الإنجليزي، لقد قدم أداء مميزًا في مباراة الذهاب، وأتمنى أن يؤدي المطلوب منه في مباراة الغد».

وأضاف: «أي مدرب يفكر في كل الاحتمالات، ولكن القرار النهائي يعود للاعبين، علينا التحكم في انفعالاتنا، لتقديم أفضل أداء ممكن».

وختم سيميوني تصريحاته: «سيناريو المباراة يتغير بعد انطلاقها، وتدريجيًا يتحلى اللاعبون بالصبر، فالمطلوب الهدوء وليس التراخي، وهذا ما نحتاجه في مثل هذه المباريات».