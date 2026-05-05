الهدى والخليج إلى نهائي نخبة اليد

رافق فريق الهدى نظيره الخليج إلى نهائي بطولة «فلاش دايموند» لنخبة كبار كرة اليد في نسختها الـ 24 عقب تعادله مع الأهلي 28ـ28 في ختام منافسات الدور التمهيدي للبطولة، الإثنين.

وعلى ملعب صالة وزارة الرياضة في الدمام شهدت مواجهات الجولة الثالثة أيضًا تعادل الخليج ومضر 31ـ31، ليحافظ الأول على صدارة ترتيب البطولة برصيد خمس نقاط، بينما تذيَّل الثاني القائمة بنقطةٍ واحدٍ.

وحلَّ الهدى في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاطٍ متفوِّقًا على الأهلي، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ومن المقرَّر أن تُلعَب المباراة الختامية الأربعاء المقبل، وتسبقها بساعاتٍ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي ومضر.

ونال أحمد عادل، لاعب الهدى، جائزة الأفضلية في المباراة أمام الأهلي، فيما خطف حسين الحمدان، لاعب مضر، نجومية لقاء فريقه أمام الخليج.

وحسبَ نظام البطولة، تُلعَب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائي، بينما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد الفريق الذي سيكون في المركز الثالث.

يذكر أن النور يتصدَّر قائمة الأبطال بتحقيقه اللقب تسع مراتٍ، يليه مضر بستٍّ، فالأهلي بخمسٍ، فيما حقق الخليج البطولة مرتين، ونال الوحدة اللقب في مناسبةٍ واحدة.