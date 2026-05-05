أرتيتا: استعدنا أوديجارد وهافيرتز.. ولا نعد بالألقاب

يعود لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد والمهاجم الألماني كاي هافيرتز إلى تشكيلة فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، بعد غيابهما نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحافي الإثنين: «كلاهما متاح وموجود ضمن المجموعة. هذا أمر رائع لأننا بحاجة إلى خيارات مختلفة، وبحاجة للقدرة على خوض أنواع مختلفة من المباريات، سواء منذ البداية أو خلال اللقاء».

وكان أوديجارد، قائد الفريق غاب عن مواجهة فولهام «3-0» في الدوري بسبب إصابة في الركبة، وكذلك هافيرتز أيضًا بعد تعرضه لإصابة أمام نيوكاسل أواخر أبريل، والتي حرمته من المشاركة في جولة الذهاب أمام أتلتيكو في مدريد «1-1».

وفي غياب الدولي أوديجارد، حمل بوكايو ساكا شارة القيادة، وقدم الجناح الإنجليزي أداءً مميزًا قبل أن يخرج بين الشوطين كإجراء احترازي، في أول مشاركة أساسية له منذ أكثر من شهر.

وقال أرتيتا :«هذا بالضبط ما نحتاجه في هذه المرحلة من المنافسة. لا يكفي أن يكون اللاعبون متاحين، بل يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم لتقديم الأداء وصنع الفارق. وبوكايو يمنحنا ذلك بالتأكيد».

ونجح المدرب الإسباني الذي يتولى قيادة الفريق منذ أواخر 2019، في إعادة أرسنال إلى واجهة كرة القدم الأوروبية، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى لقب كبير واحد مع الفريق، وهو كأس إنجلترا 2020.

ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الممتاز، وقد يتأهل الثلاثاء إلى ثاني نهائي له في دوري الأبطال، بعد 20 عامًا من خسارته أمام برشلونة الإسباني في العاصمة باريس.

وأضاف أرتيتا: «لا يمكننا أبدًا أن نعد بالفوز بالألقاب الكبرى. يمكننا أن نعد بالعمل يوميًا وفق رؤية واضحة، وبعزيمة في الأفكار والقرارات من أجل جعل هذا النادي أحد أفضل أندية أوروبا. نحن هناك الآن، وعلينا اتخاذ الخطوة التالية».