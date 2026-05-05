جريزمان: أحلامي لا تتوقف

رفض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، التفكير في أن تكون مباراتهم الثلاثاء أمام أرسنال الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال هي الأخيرة له في المسابقة.

وأحرز الدولي الفرنسي السابق 212 هدفًا في 494 مباراة مع أتلتيكو مدريد قد تكون الأخيرة له في دوري الأبطال في حال عدم التأهل إلى النهائي الثاني له.

ولم يسبق لجريزمان «35 عامًا» التتويج بلقب دوري الأبطال، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة له بعد مناسبتين سقط فيها فريقه أمام ريال مدريد، إذ سينتقل بنهاية الموسم إلى أورلاندو سيتي الأمريكي.

وقال جريزمان في مؤتمر صحافي الإثنين: «لا أفكر في هذه الاحتمالية، بل أتطلع بحماس لهذه المباراة، وأتمنى أن نتسم بالروح العالية، ونضغط بشكل قوي ومناسب، ونواصل مستوانا المميز في الشوط الثاني من مباراة الذهاب».

وتابع: «في كل مرة نبدأ فيها مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، نتخيل الفوز بكأس البطولة مثلما يفعل أي طفل في غرفته».

وختم جريزمان تصريحاته :«تتبقى مباراتان، ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، والالتزام خططيًا على المستويين الدفاعي والهجومي، وبالتأكيد تسجيل أهداف أكثر من أرسنال».