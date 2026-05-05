باكنجهام: كان يجب طرد الناشري

أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، وجوب طرد عوض الناشري، لاعب وسط الاتحاد، بعد تدخله على الأرجنتيني راميرو إنريكي، منتقدًا قرار الحكم عبد الصمد بكري بمنحه إنذارًا فقط.

وخلال مؤتمر صحافي تلا التعادل سلبًا مع الاتحاد، الإثنين، في الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، قال باكنجهام: «التدخل يستوجب الطرد، وكان على الحكم اتخاذ القرار بعد المراجعة على شاشة VAR».

وأضاف: «عملنا على تأهيل إنريكي لفترة طويلة من إصابته، ومحبط بسبب خروجه بعد نصف ساعة فقط من المباراة».

ولفت المدرب إلى ارتفاع درجات الحرارة في جدة، التي وصفها بالمدينة الرائعة، مستحسنًا قرار القدوم إليها قبل 4 أيام من المباراة للتأقلم على الطقس.

وللمرة الرابعة، يخرج الخلود متعادلًا في الدوري، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، محتلًا المركز الـ 14.