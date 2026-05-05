بالتعادل.. إيفرتون يربك أوراق السيتي

فرّط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم في نقطتين ثمينتين وسط منافسة شرسة مع أرسنال على لقب الدوري الممتاز، لكنه نجا من خسارة وشيكة خارج ملعبه بالتعادل 3ـ3 أمام إيفرتون الإثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 35.

تقدم سيتي في الشوط الأول بهدف سجله الجناح البلجيكي جيريمي دوكو «43». لكن إيفرتون رد بثلاثية بعد الاستراحة سجل منها ثيرنو باري هدفين «68 » و«81» وجاك أوبراين «73».

لكن سيتي قلص الفارق بهدف ثانٍ سجله المهاجم النرويجي إرلينج هالاند «83»، قبل أن يدرك دوكو التعادل في الوقت القاتل بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرفع سيتي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، ليتسع الفارق إلى خمس نقاط مع أرسنال متصدر الترتيب قبل ثلاث جولات عن نهاية الموسم، ولكن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا له مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.

في المقابل، فرط إيفرتون في فوز يتجاوز به خسارتين متتاليتين، ليبقى رصيده 48 نقطة في المركز العاشر، ويواصل كفاحه لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، حيث تفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز السابع، آخر المقاعد.