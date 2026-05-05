اجتماع ساخن اليوم الأندية تناقش SPL في الدعم

تعقد رابطة دوري المحترفين السعودي اجتماعًا مع ممثلي أندية دوري روشن، الثلاثاء، حسبما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

ويُنتَظر أن يُناقش الاجتماع تفاصيل الدعم المالي الخاص ببرنامج الاستقطاب في الموسم المقبل، وبعض البنود الأخرى.

ووفق مصدر «الرياضية»، أبقت الرابطة على إجمالي الميزانية المخصَّصة للبرنامج كما في المواسم الماضية مع توجُّه لتغيير آلية توزيعها بين الأندية.

في المقابل، لن تتأثر العقود التي سبق أن موَّلها البرنامج بشكل كبير حيث تشمل التغييرات المرحلة المقبلة مع المحافظة على الالتزامات القائمة.

ويُتوقَّع أن تعقد الرابطة مؤتمرًا صحافيًّا لوسائل الإعلام بعد يوم من الاجتماع لكشف تفاصيل الخطة الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلِّقة بآلية الدعم والتغييرات.

يذكر أن الرابطة أوضحت، في وقت سابق، أن برنامج الاستقطاب، هو برنامجٌ استثماري، يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يأخذ دور إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين، إذ تُعدُّ هذه المهمة ضمن مسؤوليات الأندية بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية.

كذلك يُعدُّ العمل القائم في جانب الاستقطاب امتدادًا للتعاون والتكامل بين الرابطة والأندية بما يضمن تحقيق التطوير للكرة السعودية.