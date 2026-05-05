بعد المفرج.. الهلال يعيد الهيكلة

يفتح رحيل فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للجهاز الإداري مع بداية الموسم الجديد بعد اتفاقه مع المنتخب السعودي الأول، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ. وتتحرَّك إدارة النادي نحو إعادة ترتيب الملفات الإدارية قبل المرحلة المقبلة التي تتطلَّب تعزيز العمل التنظيمي داخل منظومة كرة القدم عقب نهاية مرحلة إدارية، امتدَّت أعوامًا تحت إشراف المفرج. وكانت «الرياضية» كشفت، في وقت سابق، عن تقديم المفرج استقالته من منصبه تمهيدًا للانضمام إلى الجهاز الإداري للمنتخب قبل أن يتم التوصُّل إلى اتفاق بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

ويمتلك المفرج تجربةً طويلةً داخل الأزرق العاصمي، بدأت لاعبًا بين 1998 و2009 قبل أن يعود إداريًّا عام 2012، ويتنقَّل بين مناصب عدة وصولًا إلى المدير التنفيذي لكرة القدم وعضوية مجلس الإدارة.

وشهدت فترة فهد تحقيق الفريق عددًا من الإنجازات، أبرزها لقب دوري أبطال آسيا مرتين، ووصافة كأس العالم للأندية 2022، إلى جانب بلوغ ربع نهائي النسخة الأخيرة.