روما يكتسح فيورنتينا برباعية

اكتسح فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم ضيفه فيورنتينا برباعية نظيفة، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الدرجة الأولى، ليحافظ على آماله بالمشاركة في المسابقة الأوروبية الأولى الموسم المقبل.

ورفع روما رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس الرابع، ومع تبقي ثلاث جولات فإن فرصته في التأهل إلى دوري الأبطال ضمن الأربعة الأوائل لازالت قائمة. أما فيورنتينا فتجمد عند 37 نقطة في المركز الـ 16 مبتعدًا بفارق تسع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم روما عن طريق مدافعه جيانلوكا مانسيني «13» وبعد ذلك بأربع دقائق سجل ويسلي الهدف الثاني. وعزز الفريق العاصمي تقدمه بالثالث «34» بواسطة ماريو هيرموسو فيما اختتم نيكولو بيسيلي الرباعية «58».

وكان الهولندي دونيل مالين، مهاجم روما، أحد نجوم الفريق والذي بدأ اللقاء كأساسي إلى جانب الأرجنتيني ماتياس سولي العائد من الإصابة، وكاد أن يسجل هدفا في الدقيقة 12، لكن الكرة ارتدت من القائم.