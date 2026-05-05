بهدف سانشيز.. إشبيلية يعبر منطقة الهبوط

إشبيلية ـ الفرنسية

أخرج المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم من منطقة الهبوط في الدوري بتسجيله هدف الفوز الوحيد على ضيفه ريال سوسييداد الإثنين في ختام الجولة الـ 34.

وسجل الدولي التشيلي، البالغ 37 عامًا، النجم السابق لبرشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، هدفه في الدقيقة 50 من عمر المباراة هو الرابع له في 24 مباراة في الدوري منذ انضمامه بداية الموسم من أودنيزي الإيطالي، ليرفع رصيد فريقه إلى 37 نقطة متجاوزًا ألافيس في المركز الـ 17 فيما تراجع الأخير إلى المركز الـ 18 ضمن منطقة الهبوط.

أما ريال سوسيداد فتجمد عند 44 نقطة بالمركز التاسع.

وقبل أربع جولات على نهاية الموسم، يواجه إشبيلية تاليًا ضيفه إسبانيول. ومن ثمّ سيزور فياريال ثالث الترتيب، قبل أن يستضيف ريال مدريد ليعود وينهي الموسم بزيارة إلى سيلتا فيجو في 24 مايو الجاري.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب بـ 88 نقطة متقدمًا بفارق 11 عن ملاحقه ريال مدريد واللذين سيتلقيان في الجولة المقبلة الأحد المقبل على ملعب كامب نو، ويحتاج الفريق الكاتالوني إلى نقطة واحدة فقط لتأمين اللقب في مباراته الأربع المقبلة.