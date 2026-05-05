لاتسيو يقلبها على كريمونيزي

قلب فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه كريمونيزي إلى فوز 2-1 الإثنين في ختام منافسات الجولة 35 من الدوري.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط خلف أتالانتا السابع، وعلى بعد 11 نقطة خلف المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، ليصبح أمله الوحيد في ذلك هو الفوز بكأس إيطاليا حينما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم 13 من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر، تجمد كريمونيزي عند 28 نقطة في المركز الـ 18، أول مراكز الهبوط، وهو على بعد أربع نقاط خلف ليتشي الـ 17 وهو أول مراكز النجاة من الهبوط، فيما هبط بالفعل كل من بيزا وهيلاس فيرونا .

وتقدم كريمونيزي عن طريق فيدريكو بونازولي «29»، وأدرك لاتسيو التعادل عن طريق جوستاف إيساكسون «53» من ركلة جزاء. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وقع نولسين على الهدف الثاني للاتسيو.