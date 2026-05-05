أمام الخليج.. الهلال يطارد الفوز الـ13

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الخليج، عند الـ 09:00 من مساء الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بمواجهة «مؤجلة» من الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

وتاريخيًا، يملك الفريق العاصمي أمام مضيفه رقمًا إيجابيًا في مواجهات الطرفين بدوري المحترفين، إذ حقق الهلال 12 انتصارًا من أصل 13 مباراة، مقابل فوز وحيد لـ«الدانة»، فيما سجل مهاجمو الأزرق 41 هدفًا، مقابل سبعة أهداف لمنافسه.

ويعد ناصر الشمراني، مهاجم الهلال الأسبق، هداف مباريات الفريقين، بواقع أربعة أهداف، فيما أنهى الأزرق مباراة الدور الأول في الرياض بفوز صعب 3ـ2، عن طريق محمد كنو، والصربي سيرجي سافيتش، والبرازيلي مالكوم، فيما سجل للخليج النرويجي جوشوا كينج، واليوناني جورجيوس ماسوراس.

وتعد هذه المواجهة فرصة كبيرة للهلال بهدف تقليص الفارق أمام منافسه النصر المتصدر، وقبل الديربي يوم 12 مايو الجاري، نحو الصراع على لقب الدوري، فيما ستكون للخليج مساحة للتقدم في سلم الترتيب، وضمان البقاء في المراكز العشرة الأولى.

ويسعى الهلال إلى الخروج من هذه المباراة بتحقيق النقاط الثلاث، وبأقل مجهود، إذ تنتظره مواجهة في نهائي كأس الملك أمام الخلود، بعدها بـ48 ساعة، وهو الذي حقق فوزًا في الرس، السبت الماضي، على الحزم بثلاثية دون مقابل.

في الطرف الآخر، عاد الخليج إلى المنطقة الشرقية قادمًا من أبها، بعد الفوز على ضمك بهدفين دون مقابل، السبت الماضي، ولديه مواجهة أمام الاتفاق، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 32 من الدوري.

ويحتل الخليج المرتبة العاشرة في قائمة دوري المحترفين برصيد 37 نقطة، مقابل 74 نقطة للهلال في المركز الثاني خلف النصر المتصدر، وبفارق خمس نقاط.