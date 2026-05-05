برعاية خادم الحرمين الشريفين.. جدة تحتضن نهائي أغلى الكؤوس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، تنظَّم، الجمعة المقبل، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025ـ2026، التي تجمع فريق الخلود الأول لكرة القدم ونظيره الهلال، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، أيَّده الله، على رعايته الكريمة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وقال: «أتقدَّم بعظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيَّده الله، على رعايته الكريمة لهذا النهائي الكبير، الذي يجسِّد اهتمامه بالقطاع الرياضي، كما أتقدم أيضًا بالشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على الدعم السخي وغير المسبوق للرياضة السعودية، الذي يعد دافعًا إضافيًّا لمواصلة البناء، والاستمرار في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، ورفع سقف الطموحات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وقدَّم وزير الرياضة التهنئة لفريقي الخلود والهلال على بلوغهما المباراة النهائية، متمنيًا لهما التوفيق في تقديم مباراةٍ تليق بقيمة واسم هذه المناسبة الغالية، وتعكس ما تشهده كرة القدم السعودية من تطور فني وتنافس رياضي مميز.