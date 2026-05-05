سيتي يتمسك بفودين حتى 2030

يعتزم فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، تمديد عقده الاحترافي مع ناديه بعد توصُّله إلى اتفاق مبدئي بشأن الأمور المتعلقة بالتجديد في ملعب «الاتحاد»، وفقًا لتقرير صحافي، الثلاثاء.

واستعان اللاعب الدولي الإنجليزي بخدمات رافايلا بيمينتا، وكيلة أعمال زميله النرويجي إيرلينج هالاند، لإدارة هذه المفاوضات الحاسمة، وضمان مكانه في الفريق مواسمَ مقبلةً.

ويستعد فودين «25 عامًا» لتوقيع عقدٍ جديدٍ لمدة أربعة أعوامٍ، يُمدِّد وجوده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2030 على الأقل.

ووفقًا لصحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية، سيحلُّ هذا الاتفاق الجديد محلَّ عقده الحالي الذي كان من المقرَّر أن ينتهي عام 2027، ويتضمَّن خيارَ تمديدٍ إضافي لمدة 12 شهرًا.

وبينما لا تزال الإجراءات النهائية جاريةً، فإن اللاعب والنادي متفقان تمامًا على مواصلة شراكتهما الناجحة، وفقًا للمصدر ذاته.

أوضحت الصحيفة البريطانية، أن فودين استعان ببيمينتا، وكيلة الأعمال العالمية الشهيرة، لإدارة المفاوضات مع النادي، وتولَّت الوسيطة البرازيلية، المسؤولة عن مصالح هالاند، جميع المفاوضات لضمان انعكاس إسهامات خريج الأكاديمية في بنود عقده الجديد.

وبدأت رحلة فودين مع مانشستر سيتي مع فريق البراعم تحت تسعة أعوامٍ، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي الحديث.

ومنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول، وهو في الـ 17 من عمره، سجل فودين 110 أهدافٍ، وصنع 66 في 365 مباراةً، محققًا رصيدًا هائلًا من الألقاب.

ويتضمَّن سجل اللاعب ستة ألقابٍ للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافةً إلى لقب دوري أبطال أوروبا، ما رسَّخ مكانته بوصفه لاعبًا محوريًّا تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.