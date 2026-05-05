«The Devil Wears Prada 2».. يحصد 6.5 مليون في الشباك السعودي

واصل فيلم «The Devil Wears Prada 2» تحقيق حضوره القوي في دور السينما السعودية، إذ نجح في حصد المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي الأسبوع الجاري بإيراداتٍ بلغت 6.5 مليون ريال، ليؤكد استمرار الاهتمام العالمي والسعودي بسلسلة العمل الشهيرة.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول مواجهةٍ جديدةٍ أكثر حدةً بين الصحافية الصارمة ميراندا بريستلي ومساعدتها السابقة إيميلي تشارلتون، التي تتحوَّل إلى مديرةٍ تنفيذيةٍ في شركةٍ منافسةٍ.

ومع تراجع الصحافة المطبوعة، وصعود الإعلام الرقمي، تدخل الشخصيتان في صراعٍ مباشرٍ على سوق الإعلانات في قصةٍ تمزج بين الدراما والكوميديا والضغوط المهنية، بينما تقترب ميراندا من مرحلة التقاعد، ما يزيد من حدة التوتر والصراع على النفوذ.

ويشارك في بطولة فيلم «The Devil Wears Prada 2» نخبةٌ من نجوم هوليوود، يتقدَّمهم ميريل ستريب في دور «ميراندا بريستلي»، وإيميلي بلانت في دور «إيميلي تشارلتون»، إلى جانب آن هاثاواي في دور «أندريا ساكس».