سانتوس يفتح تحقيقا مع نيمار ونجل روبينيو

فتح نادي سانتوس البرازيلي تحقيقًا داخليًّا في مشادةٍ وقعت بين نجمه نيمار جونيور ونجل المهاجم السابق روبينيو خلال حصةٍ تدريبيةٍ، وفق ما أعلنه الإثنين.

وحسبَ الصحافة المحلية، لم يكن نيمار راضيًا عن وقوعه ضحية مراوغةٍ من روبينيو جونيور، الموهبة البالغة 18 عامًا، خلال تدريب الأحد.

وذكرت بعض الصحف أن روبينيو جونيور، نجل اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وميلان الإيطالي، اتَّهم نيمار بتوجيه إهاناتٍ له، وصفعه خلال المشادة التي أعقبت المراوغة.

وأبلغ محامو روبينيو جونيور النادي أنهم يدرسون فسخ عقد المهاجم الشاب في حال عدم اتخاذ أي إجراءٍ في حق الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي «79 هدفًا» من قِبل الإدارة، وفق موقع «جلوبو إيسبورتي».

وجاء في بيانٍ للنادي البرازيلي: «فور وقوع الحادثة، فُتِحَ تحقيقٌ داخلي». دون أن يُوضح طبيعة الواقعة.

وعلى الرغم من مشكلاته البدنية المتكررة إلا أن نيمار «34 عامًا» لا يزال يأمل استدعاءَه من قِبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب، للمشاركة مع البرازيل في كأس العالم، الصيف المقبل.

ولم يلعب النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال مع المنتخب منذ أكتوبر 2023.

ومن المتوقَّع الإعلان عن القائمة النهائية للمونديال، المقرَّر بين 11 يونيو و19 يوليو في أمريكا الشمالية، 18 مايو الجاري.

ويقضي روبينيو الأب «42 عامًا»، زميل نيمار السابق في سانتوس، حاليًّا عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا بتهمة الاغتصاب الجماعي.