مرسيليا وليل يطاردان موهبة جزائرية

دخل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فريق فينورد الهولندي الأول لكرة القدم، دائرة اهتمام إدارة ناديي مرسيليا وليل الفرنسيين، وفق تقريرٍ إعلامي، الثلاثاء.

وذكر موقع «فوت ميركاتو»، أن الناديين يعتقدان أن موسى الخيار المثالي لتعزيز الأطراف في الموسم المقبل.

ويُقدِّر فينورد قيمة اللاعب بنحو 30 مليون يورو، وهو مبلغٌ قد يُشكِّل عقبةً أمام مرسيليا.

وبينما يتمتع ليل باستقرارٍ مالي نسبي، يواجه مرسيليا قيودًا ماليةً معتادةً على الرغم من طموحاته المعلنة.

وفي يناير الماضي، تواصل بابلو لونجوريا مباشرةً مع دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي لفينورد، للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب تمهيدًا لضمِّه الصيف المقبل.

وتضمَّنت الفكرة التي ناقشها مرسيليا خطةَ دفعٍ على أربع دفعاتٍ، لكنَّ الوضع المالي للنادي، وغيابه عن دوري أبطال أوروبا قد يجعلان إتمام الصفقة أمرًا صعبًا للغاية.

ويقدم موسى موسمًا استثنائيًّا مع فينورد حيث رسَّخ مكانته بوصفه أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الدوري الهولندي.

وإلى جانب تسجيله 11 هدفًا، وصناعته سبعةٍ الموسم الجاري، يُعدُّ الجناح الجزائري اللاعب الإفريقي الأكثر نجاحًا في المراوغات على مستوى العالم في هذا الموسم.

ومع المنتخب الجزائري، قدَّم اللاعب السابق لأكاديمية لانس أداءً لافتًا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، ولعب دور البديل للنجم رياض محرز.