بايرن يقترب من كفاراتسخيليا

يُراقب نادي بايرن ميونيخ الألماني تورنيكي كفاراتسخيليا «16 عامًا»، الشقيق الأصغر لخفيتشا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وفق تقاريرَ إعلاميةٍ، الثلاثاء.

وذكر موقع النسخة الجورجية الرسمية من الصحيفة الرياضية الإيطالية الشهيرة «لا جازيتا ديلو سبورت»، أن تورنيكي يلعب لأكاديمية دينامو تبليسي، لكنَّ اللاعب، الذي خاض ست مبارياتٍ دولية مع منتخب جورجيا تحت 17 عامًا، اقترب من التصعيد للفريق الأول حيث تدرَّب مع الفريق في الأيام الماضية.

وفي مايو، حقق اللاعب، المولود في تبليسي، خطوةً جديدةً في مسيرته بعد أن انضم للمرة الأولى إلى قائمة الفريق الأول خلال مباراةٍ في الدوري الممتاز أمام دينامو باتومي.

وظل تورنيكي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لكنَّها كانت تجربةً أولى مهمة للاعب، وقد يحصل على فرصٍ أكثر خلال الأشهر المقبلة.

وقبل أيامٍ قليلةٍ، أفادت الصحافة الإيطالية بأن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان على ضم الجورجي، كما أبدت أنديةٌ بلجيكيةٌ اهتمامها به.

ويبدو أن هذه الأندية متأخرةٌ بخطوةٍ، أو بالأحرى بأكثر من خطوةٍ، إذ أفاد موقع «لاجازيتا» بأن تورنيكي سافر إلى ميونيخ بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي دينامي تبليسي من أجل لقاء مسؤولي البافاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيارة كانت بمنزلة تواصلٍ أولي. وأجرى اللاعب جولةً داخل مرافق النادي الألماني الذي أبدى اهتمامًا جديًّا بالتعاقد معه.