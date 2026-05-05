الخلود.. إنريكي يجري كشفا ويغيب عن النهائي

يُجري الأرجنتيني روميرو إنريكي، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، الثلاثاء، كشفًا طبيًّا بأحد المراكز الطبية المتخصِّصة في جدة على موضع إصابته في مفصل القدم اليمنى التي تعرَّض لها خلال مباراة الاتحاد، الإثنين، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاركة إنريكي «25 عامًا» في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، الجمعة المقبل، في جدة، تضاءلت بنسبةٍ كبيرةٍ بعد أن تجدَّدت الإصابة التي سبق أن تعرَّض لها أمام الاتحاد في نصف النهائي، 18 مارس الماضي، وأدَّت إلى تغيُّبه عن المشاركة مع فريقه نحو ستة أسابيع.

وبيَّن أن الكشف الطبي سيُحدِّد مدة غياب اللاعب خلال الفترة المقبلة. وسيخضع لبرنامجٍ علاجي وتأهيلي وفق ما يراه الجهاز الطبي في النادي.

ولعب المهاجم 30 مباراةً مع الفريق، وسجل 18 هدفًا بواقع 15 في «روشن»، وثلاثةٍ في الكأس.

وتعاقد الخلود مع إنريكي، الصيف الماضي، قادمًا من أورلاندو سيتي الأمريكي، فيما تبلغ قيمته السوقية أربعة ملايين يورو وفق «ترانسفير ماركت».