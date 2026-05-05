زكري يحتار في بديل حمد الله أمام النصر

وضع الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، خيارات متعددة لتعويض غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله، المبعد بقرار إداري من النادي، أمام النصر في المواجهة «المقدمة» من الجولة الـ 31 لدوري روشن السعودي، التي تلعب الخميس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أنَّ زكري يفاضل بين الأردني علي العزايزة وهارون كمارا، للزج بأحدهما إلى جانب البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق، أمام النصر متصدر الدوري.

وبيَّن أنَّ زكري سيجري بعض التبديلات في القائمة خلال التدريب الرئيس، الذي يحتضنه ملعب مقر النادي مساء الثلاثاء، ومنها إعادة السويسري فينسنت سيرو لاعبًا أساسيًّا نظير إيقاف علي الأسمري بداعي تراكم البطاقات الملوَّنة، إضافة إلى الهولندي ويسلي هوديت، الذي أنهى إيقافه الانضباطي بعدما غاب عن مواجهتي الفتح والتعاون.

وكان حساب «الرياضية عاجل» نشر الإثنين الماضي، عبر منصة «إكس»، أنَّ إدارة نادي الشباب قرَّرت معاقبة المغربي عبد الرزاق حمد الله وإبعاده عن مواجهة النصر، والتدريبات الجماعية لمدة سبعة أيام، وسط توقعات بعدم استمراره حتى نهاية الموسم وسط محاولات بالتهدئة بين الطرفين وإلغاء القرار.

ومن المنتظر أنَّ يضم زكري ثمانية لاعبين أجانب أمام النصر، وهم البرازيلي مارسيلو جروهي، الهولندي ويسلي هوديت، الفرنسي ياسين عدلي، البلجيكي يانيك كاراسكو، الإنجليزي جوش براونهيل، الأردني علي العزايزة، والسويسري فينسنت سيرو، والإسباني أوناي هيرنانديز، فيما لا يزال البرازيلي كارلوس جونيور يواصل العلاج والتأهيل.

ويحتل الشباب المرتبة الـ 13 في دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، ويتبقى له أربع مواجهات أمام النصر، نيوم، الاتحاد، والنجمة.