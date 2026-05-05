كاسيميرو يقترب من إنتر ميامي

دخل البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، دائرة اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر هذا الصيف، وفقًا لتقرير إخباري الثلاثاء.

وأعلن كاسيميرو رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية عقده مع النادي، ويرجح أن تكون وجهته الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتردد أنَّ مدينة ميامي الأمريكية هي المكان الذي يرغب كاسيميرو وعائلته في الوجود فيها أكثر من غيرها، وهو ما يجعل الظروف مواتية لانضمامه إلى إنتر ميامي مستقبلًا.

ويرغب كاسيميرو في اللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقًا لما أفادت به شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، التي أوضحت أنه مستعد لخفض مطالبه المالية لتسهيل هذه الخطوة.

وذكرت سكاي سبورتس أنَّ نادي لوس أنجليس جالاكسي ربما يكون النادي الوحيد الآخر الذي يستطيع تحمل تكلفة كاسيميرو في الولايات المتحدة، ما يعني أنَّه من المرجح أن ينتقل إلى بلد آخر مثل السعودية إذا لم يتحقق انتقاله إلى إنتر ميامي.