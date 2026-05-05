«بريدكت» يحصد جائزة الأفضل في بطولة «ووارزون»

توِّج «بريدكت»، نجم نادي العُلا للرياضات الإلكترونية، بجائزة أفضل لاعب في بطولة «ووارزون»، ضمن منافسات نهائيات الدوري السعودي.

وجاء تحقيق «بريدكت» هذا اللقب الفردي بعد مستويات قدَّمها طوال مجريات البطولة، وأسهم من خلالها بشكل مباشر في قيادة فريقه نحو منصة التتويج وتحقيق لقب البطولة ونيل الميدالية الذهبية.

يذكر أنَّ الجائزة تمنح للاعب الأكثر تأثيرًا وحصدًا للنقاط والأداء الفني المتميز بين كافة المشاركين في النهائيات.